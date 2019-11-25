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Что изменится в работе пунктов пропуска на Донбассе

Что изменится в работе пунктов пропуска на Донбассе - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
25.11.2019, 13:32

Пункты пропуска зимой будут работать с 08:00 до 17:00

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции объединенных сил переходят на зимний график работы с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - отметили в штабе.

За осенний период работы пункты въезда-выезда через линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 000 транспортных средств.

  • С 1 июня КПВВ перешли на летний режим работы с 06:00 до 20:00.
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Донбасс пункты пропуска режим работы
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