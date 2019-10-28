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Пьяный пациент "вышел" из скорой помощи на полном ходу: видео

Пьяный пациент "вышел" из скорой помощи на полном ходу: видео - Фото
Фото: LIGA.net
28.10.2019, 14:49

Произошедшее зафиксировал видеорегистратор машины, которая ехала следом, водитель успел вовремя затормозить

В Новомосковске пациент выпал из машины скорой помощи на ходу, передает местной издание Vgorode

Пациент был нетрезв и сопротивлялся госпитализации, поэтому решил выйти из машины во время движения.

Возвращаться обратно в микроавтобус и ехать в больницу мужчина не хотел, на помощь пришлось вызывать сотрудников полиции, которая помогла усмирить пациента и сопроводила скорую помощь до медицинского учреждения. Пострадавший получил только ушиб головы. 

В Новомосковском отделе полиции рассказали, что происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета, решение об открытии производства пока не принято.

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выпал из машины скорая помощь
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