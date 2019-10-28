Пьяный пациент "вышел" из скорой помощи на полном ходу: видео

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В Новомосковске пациент выпал из машины скорой помощи на ходу, передает местной издание Vgorode.

Пациент был нетрезв и сопротивлялся госпитализации, поэтому решил выйти из машины во время движения.

Возвращаться обратно в микроавтобус и ехать в больницу мужчина не хотел, на помощь пришлось вызывать сотрудников полиции, которая помогла усмирить пациента и сопроводила скорую помощь до медицинского учреждения. Пострадавший получил только ушиб головы.

В Новомосковском отделе полиции рассказали, что происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета, решение об открытии производства пока не принято.

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