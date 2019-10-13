Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Фото: Сергей Смоленцев/dumskaya.net

Вечером 12 октября американский ракетный эсминец DDG78 Porter прошел Дарданеллы и Босфор и вошел в Черное море. Об этом сообщает Думская.

Это уже второй визит Портера в Одессу в этом году (первый состоялся с 8 по 16 августа) и шестой визит ракетных эсминцев класса Арли Бер. Кроме Портера, в этом году Черное море дважды посещал Дональд Кук.

Эсминец Porter в прошлом году принимал участие в ежегодных учениях Си Бриз-2018и стоял в одесском порту с 8 по 11 и с 14 по 18 июля. В октябре 2015 года он тоже заходил в Одессу.

Это 28-й корабль класса Арли Берк (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты Томагавк. Управление вооружением корабля осуществляет система Иджис.

Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.