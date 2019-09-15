Корабль ВМС США - в Черном море. Его сопровождает флот РФ: видео

Корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США пересек Босфорский пролив и направился в Черное море. Об этом сообщает Bosphorus observer.

Цель вхождения судна - неизвестна. Однако сообщается, что оно относится к классу высокоскоростных судов Spearhead. Корабли этого типа предназначаются для переброски войск, грузов и боевой техники, включая танки M1 Abrams.

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USNS Yuma пересекает Босфор (Фото: Yörük Işık / Twitter)

Российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщает, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное слежение за американским судном".

Ранее сообщалось, что в Черном море могут появиться подлодки НАТО.

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