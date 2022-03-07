UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар по аэропорту Винницы: из-под завалов достали тела девяти погибших

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 10:36
Ракетный удар по аэропорту Винницы: из-под завалов достали тела девяти погибших - Фото
Фото - обласное управление ГСЧС

7 марта по состоянию на 7:00 из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" деблокированы 15 человек, из них девять погибших (пять гражданских, четыре военных), поисковые работы продолжаются. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Всего к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 143 спасателя и 23 единицы спецтехники.

  • Утром 6 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: на город упали восемь ракет врага.
  • По информации командования Воздушных сил ВСУ, ракетный удар был нанесен из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95 или Ту-160.
Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар винница аэропорт винница
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 