Ракетный удар по аэропорту Винницы: из-под завалов достали тела девяти погибших

7 марта по состоянию на 7:00 из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" деблокированы 15 человек, из них девять погибших (пять гражданских, четыре военных), поисковые работы продолжаются. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Всего к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 143 спасателя и 23 единицы спецтехники.

Утром 6 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: на город упали восемь ракет врага.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, ракетный удар был нанесен из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95 или Ту-160.

Юрий Смирнов

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