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Ранение в голову. В Николаеве нашли мертвой жену депутата облсовета

Ранение в голову. В Николаеве нашли мертвой жену депутата облсовета - Фото
Фото: LIGA.net
29.06.2020, 12:16

Жену депутата Николаевского облсовета нашли мертвой. Супруг говорит полиции, что она застрелилась, открыто дело об умышленном убийстве

В Николаеве нашли мертвой жену депутата местного облсовета, у женщины было пулевое ранение в голову. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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В полиции не называют имени погибшей. По данным местного издания Преступности.НЕТ, умерла Кристина Ивануна, жена депутата Игоря Ивануны.

По данным полиции, около 10:00 утра депутат сообщил в полицию, что его жена сама себя ранила в голову из травматического оружия. На место инцидента выехали правоохранители. 33-летняя женщина умерла, ее супруг находился в доме.

Полиция продолжает расследовать смертельное происшествие. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

  • 23 мая дептутата группы Доверие Валерия Давиденко нашли в Киеве мертвым с огнестрельным ранением в голову. Тело нардепа обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. В МВД сначала говорили, что неизвестно, было это убийство или суицид. Позже открыли дело по статье об умышленном убийстве.

Читайте также: "Из-за долгов он бы не стрелялся". Что известно о смерти Давиденко и его связях с Богданом

Марк Сировой
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