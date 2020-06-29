Ранение в голову. В Николаеве нашли мертвой жену депутата облсовета

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В Николаеве нашли мертвой жену депутата местного облсовета, у женщины было пулевое ранение в голову. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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В полиции не называют имени погибшей. По данным местного издания Преступности.НЕТ, умерла Кристина Ивануна, жена депутата Игоря Ивануны.

По данным полиции, около 10:00 утра депутат сообщил в полицию, что его жена сама себя ранила в голову из травматического оружия. На место инцидента выехали правоохранители. 33-летняя женщина умерла, ее супруг находился в доме.

Полиция продолжает расследовать смертельное происшествие. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

23 мая дептутата группы Доверие Валерия Давиденко нашли в Киеве мертвым с огнестрельным ранением в голову. Тело нардепа обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. В МВД сначала говорили, что неизвестно, было это убийство или суицид. Позже открыли дело по статье об умышленном убийстве.

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