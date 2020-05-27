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Расширение города. Кабмин объединил Львов с 20 населенными пунктами в ОТГ

Расширение города. Кабмин объединил Львов с 20 населенными пунктами в ОТГ - Фото
Львов (фото - pixabay)
27.05.2020, 17:43

Во Львове создали объединенную территориальную громаду вместе с примерно 20 населенными пунктами. Отдельно созданы Сокольницкая и Оброшинская ОТГ.

Кабмин создал объединенную территориальную громаду (ОТГ) Львова, объединив город с еще около 20 соседними населенными пунктами. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба местного горсовета.

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"Львовская ОТГ создана! Спасибо всем, кто вник в проблему, подробно разобрался с аргументами сторон и принял такое решение", - сказал он.

По информации ZAXID.net, во Львовскую ОТГ вошли Винниковский, Дублянский горсоветы, Брюховицкий и Рудненский поселковые советы, а также Грибовицкий (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи), Грядовский (Гряда, Воля-Гомулецкая), Зашковский (Зашков, Завадов, Зарудцы), Лисиничевский (Лисиничи, Подборцы), Малеховский и Обильно-Русский (Рясное, Подрясное) сельские советы.

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Отдельно правительство разрешило создать Сокольницькую ОТГ (в составе Сокольницького и Годовицко-Басовского сельских советов) и Оброшинскую ОТГ (в составе Оброшинского, Ставчанского и Конопницкого сельсоветов), утверждают в издании.

  • Издание Твоє місто сообщает, что Львовский горсовет планировал объединить в единую громаду больше населенных пунктов, включив в ОТГ и Сокольники. Также отмечается, что на днях "жители Винников и Брюховичей" ездили в Киев пикетировать правительство с просьбой разрешить им создать собственные ОТГ.

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Марк Сировой
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