"Заболеваемость очень высока". Львовская область продлит карантин до 29 мая

Дезинфекция улиц во Львове (Фото - Markiian Lyseiko, EPA)

Во Львовской области решили продлить карантин до 29 мая без ослаблений, несмотря на то, что критерии Министерства здравоохранения для смягчения ограничительных мер выполнены. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в области уже несколько недель ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис подчеркнул, что показатели области позволяют ослабить карантин, но количество заболевших указывает на иное. По его словам, состояние пациентов, обратившихся на этой неделе за помощью, тяжелее, чем на прошлой неделе. В реанимации находится 30 человек, в то время как неделей раньше было 12, рассказал Чемерис.

Крайне негативную динамику эпидемии во Львове подчеркнул руководитель лабораторного центра Роман Павлов. "Карантин необходимо усиливать... во Львове заболеваемость чрезвычайно высока", - заявил он.

По итогам заседания областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить карантин до 29 мая.

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В Киевской области карантин сегодня не снимут из-за несоответствия критериям.

Под вопросом и ослабление карантина в Киеве: столица также не соответствует одному из критериев МОЗ.

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