Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона
В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов на 30 улицах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному событию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", – сообщил Кириленко в 16:26.
Он пояснил, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды.
"Вода прибывает", – написал глава ОВА.
Кириленко рассказал, что для минимизации последствий разлива работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.
"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", – сообщил глава Донецкой ОВА.
- Ранее сегодня мэр Краматорска сообщил о частичном разрушении дамбы и неконтролируемом потоке воды, опубликовал видео с места происшествия.
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