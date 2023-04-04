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Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона

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04.04.2023, 16:47
Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона - Фото
Последствия частичного разрушения дамбы в Краматорске (Фото: Telegram Павла Кириленко)

В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов на 30 улицах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному событию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", – сообщил Кириленко в 16:26.

Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона

Он пояснил, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды.

Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона

"Вода прибывает", – написал глава ОВА.

Разрушение дамбы в Краматорске: подтоплено 260 домов на 30 улицах – фото с дрона

Кириленко рассказал, что для минимизации последствий разлива работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.

"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", – сообщил глава Донецкой ОВА.

  • Ранее сегодня мэр Краматорска сообщил о частичном разрушении дамбы и неконтролируемом потоке воды, опубликовал видео с места происшествия.
Наталія Медведєва
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Донецкая область краматорск ГСЧС наводнение дамба Павел Кириленко
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