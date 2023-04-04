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В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 15:50
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В Краматорске в результате таяния снега разрушилась часть дамбы, затопило дома, спасатели эвакуировали несколько человек. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Мартовский снегопад продолжает творить беды – разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды", – написал Гончаренко.

Городские власти развернули чрезвычайный штаб, соответствующие службы стараются снизить поток.

"Ситуация не простая – есть затопленные частные дома. Первоочередная задача – уменьшить поток воды на подступах. Воды очень много", – сообщил мэр.

По его словам, из затопленных домов эвакуированы шесть жителей.

В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео

LIGA.net обратилась за подробностями в ГСЧС Краматорска, но там отказались предоставить какую бы то ни было информацию.

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краматорскГСЧСнаводнениедамба
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