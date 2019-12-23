Рекордный по площади мурал-триптих нарисовали в Харькове: фото

Мурал в Харькове (Фото - пресс-служба ХГС)

Мурал-триптих в Харькове признан самым большим по площади в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Мурал расположен на трех стенах 16-этажного дома на проспекте Людвига Свободы, 58. На нем изображены пять маленьких китов и один большой - касатка. На создание триптиха у художников ушло три недели.

Рекорд зафиксировала руководитель нацреестра рекордов Лана Ветрова. По подсчетам геодезистов, площадь мурала составила 1376 кв. м.

Предыдущий рекорд принадлежал муралу из Киева, сообщила Ветрова.

В ноябре на создание самого большого в Украине мурала претендовали художники из Запорожья.

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