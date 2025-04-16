Россия обстреляла Херсон: погиб мужчина, под огонь попал глава ОВА – видео

Иллюстративное фото: Укринформ

Утром 16 апреля Россия ударила по Херсону управляемыми авиационными бомбами и осуществила массированный обстрел из реактивных систем залпового огня. Один человек погиб, несколько получили травмы. Под огонь артиллерии попал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Как сообщил Мрочко, около 6.30 вражеская авиация атаковала Центральный район Херсона. Предварительно, РФ сбросила на город четыре КАБа.

Под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки. Один человек погиб, несколько получили ранения.

Когда на место попадания российских авиабомб прибыли спасатели, оккупанты обстреляли их из артиллерии.

Под огонь попал и сам находившийся на месте попаданий Роман Мрочко. В этот момент он записывал видео для Telegram.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, в результате массированного обстрела в Центральном районе погиб мужчина среднего возраста. Соответствующие службы устанавливают его личность.

По состоянию на 09:30 было известно о трех раненых.

70-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения лица, грудной клетки и руки.

61-летний херсонец получил взрывную травму и обломочные ранения голени.

У 20-летней девушки диагностировали взрывную травму и контузию.