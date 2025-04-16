Росія обстріляла Херсон: загинув чоловік, під вогонь потрапив очільник ОВА – відео, фото

Наслідки атаки по Херсону 16 квітня (Фото: Нацполіція)

Вранці 16 квітня Росія вдарила по Херсону керованими авіаційними бомбами та здійснила масований обстріл з реактивних систем залпового вогню. Одна людина загинула, декілька отримали травми. Під вогонь артилерії потрапив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як повідомив Мрочко, близько 6.30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсона. Попередньо, РФ скинула на місто чотири КАБи.

Під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури, багатоповерхівки. Одна людина загинула, декілька отримали поранення.

Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, окупанти обстріляли їх з артилерії.

Під вогонь потрапив і сам Роман Мрочко, який перебував на місці влучань. У цей момент він записував відео для Telegram.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, внаслідок масованого обстрілу в Центральному районі загинув чоловік середнього віку. Наразі відповідні служби встановлюють його особу.

Станом на 09:30 було відомо про трьох поранених.

70-річна жінка отримала вибухову травму, уламкові поранення обличчя, грудної клітини та руки.

61-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілки.

У 20-річної дівчини діагностували вибухову травму та контузію.

ДОПОВНЕНО О 11:50. Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, внаслідок ранкової ворожої атаки на Херсон кількість поранених збільшилася до п'яти.

Загиблим виявився 56-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці.

ДОПОВНЕНО О 13:00. Як повідомила Національна поліція, внаслідок російської атаки КАБами у Херсоні зруйнована льодова арена у мікрорайоні Таврійський Центрального району міста.

На місці вибухів виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків РФ завдала артилерійського обстрілу, внаслідок чого уламками пошкодило два службові автомобілі ДСНС.

Масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години. В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів.