Россия ударила по Константиновке кассетными боеприпасами: ранены шесть человек – фото

Россияне в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего ранения получили шесть человек, в том числе иностранный волонтер. Об этом сообщил глав Донецкой ОВА Павел Кириленко

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По словам главы области, днем 16 марта россияне дважды нанесли удары по Константиновке из "Ураганов" кассетными боеприпасами — ранены шесть гражданских, среди них иностранный волонтер.

Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.

"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", – отметил Кириленко.

28 января в результате удара РФ по Константиновке погибли трое гражданских. Россияне повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

Оксана Житнюк

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