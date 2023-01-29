Россияне накрывают Херсонскую область зажигательными снарядами – видео

Российские оккупанты атакуют мирные населенные пункты Херсонской области запрещенными зажигательными снарядами. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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В сообщении сказано, что видео снято в Бериславском районе.

Также Херсонская ОВА сообщила, что недавно армия РФ атаковала Херсонский порт – повреждения получили два судна иностранных компаний.

Снаряд оккупантов пробил корпус и место хранения топлива на одном из суден, из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Экипаж судна локализовал утечку нефтепродуктов.

В ночь на 8 января россияне обстреляли зажигательными снарядами Херсон.

Сегодня армия РФ устроила массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего погибли три человека, шесть человек ранены.

Оксана Житнюк

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