Россияне накрывают Херсонскую область зажигательными снарядами – видео
29.01.2023, 22:35
Cкріншот з відео
Российские оккупанты атакуют мирные населенные пункты Херсонской области запрещенными зажигательными снарядами. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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В сообщении сказано, что видео снято в Бериславском районе.
Также Херсонская ОВА сообщила, что недавно армия РФ атаковала Херсонский порт – повреждения получили два судна иностранных компаний.
Снаряд оккупантов пробил корпус и место хранения топлива на одном из суден, из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.
Экипаж судна локализовал утечку нефтепродуктов.
- В ночь на 8 января россияне обстреляли зажигательными снарядами Херсон.
- Сегодня армия РФ устроила массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего погибли три человека, шесть человек ранены.
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