Россияне поняли, что не могут подступиться к Харькову: ВСУ крепко держат позиции – ОГА

Оккупанты не могут подступиться к Харькову, ВСУ крепко держат позиции, а по некоторым направлениям – продвигаются вперед. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Враг понял, что подступиться к Харькову он не может, наши Вооруженных Силы крепко держат свои позиции, и по некоторым направлениям двигаются вперед. И он (враг, – ред.) продолжает терроризировать наше гражданское население и наносит позорные обстрелы по жилым районам", – сказал глава ОВА.

Он отметил, что Изюмское направление остается самой горячей точкой в области, однако оккупанты там несут серьезные потери в живой силе, технике и авиации. Кроме того, ВСУ увеличивают свое присутствие на данном направлении.

При этом россияне усиленно бьют по жилым кварталам, на фоне чего глава ОВА призвал харьковчан не находиться на улице без необходимости. По словам Синегубова, в результате обстрелов опять пострадали Алексеевка, ХТЗ, Северная Салтовка, районы центра Харькова.

Он сообщил, что за сутки было 23 обстрела – их стало меньше по сравнению с предыдущими днями. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня, "Градов", "Смерчей", артиллерии.

По Харькову вчера россияне ударили ракетами, в результате чего есть жертвы и много пострадавших.

Также Синегубов сообщил о гибели трех сотрудников ГСЧС при разминировании, еще четверо спасателей получили ранения.

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Оксана Житнюк

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