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Россияне ударили из минометов по Сумской области – Живицкий

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 13:10
Россияне ударили из минометов по Сумской области – Живицкий - Фото
Источник: Гугл-карты

Россияне обстреляли из минометов Сумскую область, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

"Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумской области. Около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской громады", – написал он.

Подробнее о ситуации в громаде сообщат позже.

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Катерина Амеліна
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