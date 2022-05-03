Россияне ударили из минометов по Сумской области – Живицкий

Россияне обстреляли из минометов Сумскую область, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

"Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумской области. Около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской громады", – написал он.

Подробнее о ситуации в громаде сообщат позже.

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Катерина Амеліна

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