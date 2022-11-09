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Россияне ударили по Криворожскому району: возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 21:04
Россияне ударили по Криворожскому району: возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов - Фото
Александр Вилкул (Скриншот видео)

Вечером 9 ноября в Кривом Роге и Криворожском районе прозвучали взрывы. По предварительным данным, россияне ударили из реактивной системы залпового огня "Смерч" или из РСЗО "Торнадо". Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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В криворожских пабликах сообщали о звуках взрывов примерно в 19:30.

Позднее Вилкул подтвердил, что россияне нанесли удар в районе села Лозоватка, в радиусе до 10 км от населенного пункта. Наиболее вероятно, по словам Вилкула, оккупанты били "Смерчем" или "Торнадо С".

"Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, заботимся о детях, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним 101, 102 и 1520", – призвал глава военной администрации.

  • В ночь на 9 ноября российские оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed-136 по логистическому предприятию Днепра, четыре человека получили ранения.
Оксана Житнюк
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