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Днепр. Армия России нанесла удар дронами по предприятию, есть тяжелораненые — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 07:48
Днепр. Армия России нанесла удар дронами по предприятию, есть тяжелораненые — фото - Фото
Последствия удара по Днепру (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed-136 по логистическому предприятию Днепра — четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, противник массированно атаковал область беспилотниками — пять дронов-камикадзе уничтожили Силы противовоздушной обороны. 

В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие, четверо сотрудников получили ранения, их госпитализировали — трое пострадавших в тяжелом состоянии. 

Удар россиян спровоцировал сильный пожар на площади 3000 кв. м, спасатели ликвидировали возгорание, разрушены склады предприятия. 

Также захватчики обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших. Под удар попали Мировская и Марганецкая общины — в последней повреждены частные дома и предприятие. 

Последствия удара по Днепру (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия удара по Днепру (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Дмитро Гриниченко
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