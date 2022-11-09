Днепр. Армия России нанесла удар дронами по предприятию, есть тяжелораненые — фото
Российские оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed-136 по логистическому предприятию Днепра — четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, противник массированно атаковал область беспилотниками — пять дронов-камикадзе уничтожили Силы противовоздушной обороны.
В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие, четверо сотрудников получили ранения, их госпитализировали — трое пострадавших в тяжелом состоянии.
Удар россиян спровоцировал сильный пожар на площади 3000 кв. м, спасатели ликвидировали возгорание, разрушены склады предприятия.
Также захватчики обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших. Под удар попали Мировская и Марганецкая общины — в последней повреждены частные дома и предприятие.
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