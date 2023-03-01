Россияне ударили ракетой по Полтавской области, под Сумами отработала ПВО

Вечером 1 марта почти по всей территории Украины, кроме западных областей, была объявлена воздушная тревога. В Сумской областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны, а в Полтавской – о ракетном ударе россиян.

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"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, – работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам", – сказано в сообщении ОВА.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Сегодня р оссияне обстреляли Змиевку и Чернобаевку Херсонской области, в результате чего ранения получили двое мужчин и годовалый ребенок.

Оксана Житнюк

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