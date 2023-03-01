Россияне ударили ракетой по Полтавской области, под Сумами отработала ПВО
01.03.2023, 20:29
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Вечером 1 марта почти по всей территории Украины, кроме западных областей, была объявлена воздушная тревога. В Сумской областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны, а в Полтавской – о ракетном ударе россиян.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, – работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам", – сказано в сообщении ОВА.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
- Сегодня россияне обстреляли Змиевку и Чернобаевку Херсонской области, в результате чего ранения получили двое мужчин и годовалый ребенок.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев • LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии