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Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 15:27
Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие – фото - Фото
Фото - Анна Замазеева, Facebook

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Николаева, в результате чего есть раненые. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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Она сообщила, что россияне бьют по районам города, где нет военных объектов, и под обстрелы попадают мирные граждане.

"Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… Берегите себя, не выходите из укрытия", – обратилась она к жителям города.

Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие – фото

Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие – фото

С начала суток в Николаеве и области было объявлено пять воздушных тревог.

  • Сегодня спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк заявила, что удары ракетами по югу Украины, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов в Николаевской области, – это месть оккупантов за крейсер "Москва".

Читайте также: Вторжение России. Битвы за Донбасс, Мариуполь и Херсон. Главные новости войны – хроника

Оксана Житнюк
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обстрел война Николаев
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