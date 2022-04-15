Российские оккупанты ударили из РСЗО по Николаеву: есть пострадавшие – фото

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Николаева, в результате чего есть раненые. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она сообщила, что россияне бьют по районам города, где нет военных объектов, и под обстрелы попадают мирные граждане.

"Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… Берегите себя, не выходите из укрытия", – обратилась она к жителям города.

С начала суток в Николаеве и области было объявлено пять воздушных тревог.

Сегодня спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк заявила, что удары ракетами по югу Украины, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов в Николаевской области, – это месть оккупантов за крейсер "Москва".

Читайте также: Вторжение России. Битвы за Донбасс, Мариуполь и Херсон. Главные новости войны – хроника

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.