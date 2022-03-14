Российские войска бомбили ночью дома в Ахтырке: погибли минимум три человека
14.03.2022, 09:45
Российские оккупанты ночью бомбили Ахтырку Сумской области, погибли как минимум три человека. Об этом сообщил в Facebook мэр города Павел Кузьменко.
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"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырки, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере трое людей, других еще не нашли", – сказал он.
Кузьменко призвал в очередной раз закрыть небо над Украиной.
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