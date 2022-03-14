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Российские войска бомбили ночью дома в Ахтырке: погибли минимум три человека

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 09:45

Российские оккупанты ночью бомбили Ахтырку Сумской области, погибли как минимум три человека. Об этом сообщил в Facebook мэр города Павел Кузьменко.

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"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырки, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере трое людей, других еще не нашли", – сказал он.

Кузьменко призвал в очередной раз закрыть небо над Украиной.

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Марк Сировой
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Ахтырка погибшие авиаудар бомбардировка дома вкс рф войска россии
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