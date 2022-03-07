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Российские войска продолжили бомбить Харьков: за сутки восемь погибших

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 08:16
Российские войска продолжили бомбить Харьков: за сутки восемь погибших - Фото
Фото - ГСЧС

6 марта российские оккупанты с новой силой производили обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

В частности, в 19:15 состоялось очередная массированная авиабомбардировка Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города.

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела восьми погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

  • 6 марта в Харькове в результате атаки российских оккупантов повреждена телевышка. Телетрансляция была приостановлена, специалисты занимаются восстановлением.

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