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В Харькове российские оккупанты обстреляли телевышку: трансляция временно приостановлена

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 19:38
дополнено

В Харькове в результате атаки российских оккупантов повреждена телевышка. Телетрансляция временно приостановлена, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Как сообщает представитель Концерна РРТ, сигнал пока отсутствует. Будут работать над восстановлением, о чем будет сообщено позже", – сказано в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 20:50. Министр информации Александр Ткаченко сообщил, что сейчас альтернатива доступа к информации в Харькове – украинские OTT-платфомы, спутник и интернет-радио. Трансляция национального телемарафона UA разом доступна онлайн и абсолютно бесплатно:

⁃ на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv;

⁃ на YouTube и веб-сайтах каналов-участников марафона;

- интернет-радио: radioplayer.ua;

- в приложении Дия, раздел услуги – Дия TV.

"Работаем над возобновлением эфирного вещания. Держим строй!" – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:15. Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов во время транслируемого телемарафона сообщил, что, по его информации, телевышка цела, сообщает 1+1.

"По моей информации, вышка на месте, было попадание, перебит кабель. Посмотрим, когда закончится обстрел. Будем восстанавливать", – сказал Терехов.

  • Сегодня, около 18:15, над Харьковом украинские военные сбили истребитель российских оккупантов. Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.
Вадим Ребрина
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Харьков телевышка
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