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Российских отказников держат в плену в оккупированной Луганской области – Insider

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 18:10
Российских отказников держат в плену в оккупированной Луганской области – Insider - Фото
Фото: Генштаб

Российских контрактников, которые написали рапорты об отказе продолжать воевать против Украины, держат в плену  на территории оккупированной Луганской области и силой заставляют возвращаться на фронт. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на разговор со ссылкой на отца одного из солдат.

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Издание отмечает, что после трех месяцев службы контрактников армии РФ, которые решили отказаться воевать, задержали и отвезли в город Брянка Луганской области. Уже больше месяца их держат под стражей.

"Отвоевал три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и повезли туда. Посадили в прокуратуру, где луганские военные занимаются российскими солдатами, которые написали отказ от войны. Эти люди держат их там из–за того, что они отказались", – рассказал изданию отец российского солдата.

По его словам, российских солдат содержат там в ужасных условиях, а очевидцы рассказывают о "каких-то ямах" и "пытках".

Фото: Insider

Российское военное руководство сообщило, что не имеет отношения к этому, поскольку контрактников удерживают "луганские военные", отмечает издание.

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Наталия Фреик
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