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Отказников из Бурятии держат запертыми в гараже, а потом в СИЗО под Луганском – Медиазона

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 23:43
Отказников из Бурятии держат запертыми в гараже, а потом в СИЗО под Луганском – Медиазона - Фото
Российский оккупант с символикой вторжения в Украину (фото - ЕРА)

Бурятов, написавших рапорты об отказе продолжать воевать против Украины, российские командиры удерживали в запертом гараже, а потом отвезли в СИЗО под временно оккупированным Луганском. Об этом сообщает российской издание Медиазона.

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Президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова передала российским журналистам аудио, в котором семь контрактников из Бурятии рассказали об угрозах со стороны российского командования.

По словам оккупантов, все они проходили службу в военной части №32364 в Бурятии, а после нескольких месяцев полномасштабной войны РФ против Украины написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях.

После этого, по их словам, начались угрозы со стороны командования, им сказали, что в пункты постоянной дислокации никто не попадет, и что создали штурм-отряд под Луганском – после СИЗО всех отправят туда.

По словам одного из оккупантов, группами от восьми до 10 человек отказников везут в военную комендатуру, где держат три-четыре дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Российский контрактник также сказал, что отказников принуждали писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

"Заставляли писать объяснительные, что мы не отказываемся выполнять боевые действия. То есть рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет", – рассказали отказники.

Мать еще одного отказника из Бурятии рассказала, что ее сыну с двумя контузиями тоже не дают уволиться и повезли его в прокуратуру: "Решил сложить оружие и вернуться домой, но домой вернуться не дают, говорят: "Нет такого закона".

  • В первой половине июня во время боев за Северодонецк глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки подразделений бурят и несут значительно больше потерь, чем украинские защитники. 

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Оксана Житнюк
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Луганск сизо Бурятия буряты отказники
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