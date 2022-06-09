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Бои за Северодонецк. Оккупанты вывезли бурятов из города, несут потери – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 21:14
Бои за Северодонецк. Оккупанты вывезли бурятов из города, несут потери – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (фото: скриншот)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки подразделений бурят и несут значительно больше потерь, чем украинские защитники. Об этом он сообщил в эфире Радіо Свобода. 

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"Самые ожесточенные сражения продолжаются в Северодонецке.Уже отчитались россияне, что они захватили город, но что-то гибнут их солдаты. Почему-то увели они свои подразделения с бурятами. Очень не хватает бурят, потому они их и отвели", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что оккупанты несут значительно больше потерь среди своих солдат на востоке Украины, чем  бойцы ВСУ.  Он сравнил потери, как один к десяти среди украинских и российских военных.

Гайдай добавил, что армия РФ также обстреливает Лисичанск из крупного калибра, который пробивает бетон, поэтому жителям города опасно находиться даже в укрытиях. 

По его словам, оккупанты могут снова попытаться свести переправу через реку Северский Донец, поскольку уровень воды упал. 

Читайте также: Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия

 

Наталия Фреик
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война северодонецк армия рф буряты Cергей Гайдай
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