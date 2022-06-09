Бои за Северодонецк. Оккупанты вывезли бурятов из города, несут потери – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки подразделений бурят и несут значительно больше потерь, чем украинские защитники. Об этом он сообщил в эфире Радіо Свобода.

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"Самые ожесточенные сражения продолжаются в Северодонецке.Уже отчитались россияне, что они захватили город, но что-то гибнут их солдаты. Почему-то увели они свои подразделения с бурятами. Очень не хватает бурят, потому они их и отвели", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что оккупанты несут значительно больше потерь среди своих солдат на востоке Украины, чем бойцы ВСУ. Он сравнил потери, как один к десяти среди украинских и российских военных.

Гайдай добавил, что армия РФ также обстреливает Лисичанск из крупного калибра, который пробивает бетон, поэтому жителям города опасно находиться даже в укрытиях.

По его словам, оккупанты могут снова попытаться свести переправу через реку Северский Донец, поскольку уровень воды упал.

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Наталия Фреик

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