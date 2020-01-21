Ровенская область. Голос заявил о нападении на активистку

Ольга Кравчук (фото - facebook.com/golosrivne)

Партия Голос заявила, что неизвестный напал на ее активистку Ольгу Кравчук, которая боролась против коррупции в одной из больниц Ровенской области. Об этом говорится в сообщении партии в Facebook.

Инцидент произошел 18 января в 21:00, когда Кравчук с 2-летним ребенком возвращалась из гостей домой.

"Зашла в подъезд, поднялась на свой этаж. Далее я открыла дверь, впустила ребенка в квартиру и начала закрывать за собой дверь. Не успела дожать до конца - дверь резко открылась, к нам ворвался неизвестный мужчина, взял меня за шею и говорит: "Удали свою группу в Вайбере, у тебя есть час времени. Иначе я вернусь". Мой ребенок начал сильно плакать, после этого мужчина испугался и убежал. Группу я удалила", - рассказала Кравчук.

В Голосе отметили, что активная деятельность Кравчук началась еще год назад, когда у нее был конфликт с участковым и главным врачом.

Она создала группу в Вайбере, где простые пациенты присылали фото чеков, списки лекарств и медицинских средств, рассказывали о фактах вымогательства.

"Партия Голос считает, что основные подозреваемые, о которых легко догадаться, должны отвечать перед законом", - отмечается в сообщении.