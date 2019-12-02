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В Одессе напали на проукраинского активиста: фото

В Одессе напали на проукраинского активиста: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.12.2019, 08:56

Cергей Гнездилов обратился в полицию после нападения

В Одессе 30 ноября произошло нападение на проукраинского активиста и правозащитника Сергея Гнездилова. Об этом сообщает Думская.

По словам потерпевшего, он с коллегой возвращался домой после концерта по случаю открытия в Одессе филиала Института национальной памяти, когда к нему подошли двое неизвестных.

"Спросили: "Сергей?". Я ответил: "Да". Один из двух нападавших ударил меня по затылку, есть огромная гематома. Я начал кричать: "Помогите!", начал убегать", - рассказал Гнездилов.

Сергей Гнездилов (фото - dumskaya.net)

Он после инцидента обратился в полицию. Правозащитник уточнил, что правоохранители прибыли на место уже через две минуты. Потерпевший написал заявление о нападении.

"Я не знаю, был ли это грабеж, как это идентифицировать. Я чувствую себя в опасности", - отметил активист.

  • 30 ноября в Николаеве на журналиста Александра Влащенко было совершено нападение. Неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо.
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одесса нападение Сергей Гнездилов
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