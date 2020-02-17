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СБУ "накрыла" ботоферму: запугивали людей и поддерживали боевиков

СБУ "накрыла" ботоферму: запугивали людей и поддерживали боевиков - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
17.02.2020, 12:35

По данным СБУ, ботоферма занималась подстрекательством протестных настроения, запугиванием населения и "минированием" объектов инфраструктуры

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу ботофермы, действовавшей на территории нескольких регионов страны. Ее оборудование поддерживали российские онлайн-сервисы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, ботоферма зарегистрировала более 8000 аккаунтов для распространения в соцсетях лживой информации о ситуации в Украине, подстрекала протестные настроения, запугивала население, рассылала сообщения о минировании, совершала информационные атаки на аккаунты украинских высокопоставленных лиц. Также через эти аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывные устройства.

Часть оборудования использовалась для нелегального перенаправления телефонного трафика "операторов связи", действующих на временно оккупированной территории Донбасса. Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене найдены и изъяты компьютерная техника, более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые оставляли провокационные комментарии под публикациями политиков.

Сейчас СБУ проверяет причастность сотрудников разведорганов РФ к этой схеме.

  • 29 января сообщалось, что в Киеве россияне организовали ботоферму для дестабилизации ситуации в стране. 

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