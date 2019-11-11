СБУ назвала причину допроса экс-командира роты Айдар

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В Волынском областном управлении Службы безопасности Украины "представители спецслужбы из Луганска" допросят очевидцев по начатому в 2014 году уголовному производству по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 года в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", - отмечается в сообщении.

В СБУ напомнили, что в 2014 году полиция Луганской области начала уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

Позже Генпрокуратура передала расследование производства в Службу безопасности Украины. "Все действия происходят исключительно в правовом поле с четким соблюдением требований законодательства", - подчеркнули в СБУ.