СБУ предотвратила контрабанду запчастей к военным самолетам: фото

Фото: пресс-служба СБУ

В Харьковской области контрразведка CБУ предотвратила контрабанду комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о незаконном вывозе за пределы Украины запасных частей к военной авиационной технике.

Оперативники установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 Альбатрос.

"Он состоит на вооружении более, чем 30 странах мира. Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта Харьков.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, они пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения.

Решается вопрос о сообщении фигурантам сделки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса.