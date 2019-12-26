СБУ накрыла группировку, наладившую поставки оружия в Иран: фото

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, обеспечивавшей финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что группа выходцев из Ирана якобы пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Для этого, по версии следствия, они использовали фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах.

Во время обысков по местам функционирования и проживания подозреваемых, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати, бланки, ключи доступа, технику, носители информации. Также были изъяты $600 000 и 235 000 евро.

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