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СБУ накрыла группировку, наладившую поставки оружия в Иран: фото

СБУ накрыла группировку, наладившую поставки оружия в Иран: фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
26.12.2019, 15:48

Правоохранители изъяли у подозреваемых $635 000 и 235 000 евро

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, обеспечивавшей финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что группа выходцев из Ирана якобы пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Для этого, по версии следствия, они использовали фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. 

Во время обысков по местам функционирования и проживания подозреваемых, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати, бланки, ключи доступа, технику, носители информации. Также были изъяты $600 000 и 235 000 евро.

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Иран оружие сбу
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