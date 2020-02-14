СБУ раскрыла мошенническую схему в миграционной службе: фото

Фото: ssu.gov.ua

Масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами Управления Госмиграционной службы в Черновицкой области блокировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, один из руководителей областного управления ГМС совместно с начальником райотдела учреждения наладили механизм вымогательства денег с жителей региона.

В СБУ уточнили, что они искусственно завышали стоимость услуг за оформление паспортов граждан Украины в виде ID-карты и биометрических паспортов для выезда за границу.

Фото: ssu.gov.ua

К противоправной деятельности должностные лица привлекли представителя местной фирмы в качестве посредника для получения взяток от граждан.

Правоохранители разоблачили трех человек, возможно причастных к схеме, в служебном кабинете одного из чиновников областного управления после получения суммы почти 40 000 грн.

Фото: ssu.gov.ua

По оперативной информации, указанную сумму чиновники районного подразделения ДМС "собрали" в течение недели.

Во время обысков по месту работы выявлены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В автомобиле одного из фигурантов обнаружили $5000 долларов США и €1500.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.