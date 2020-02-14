Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ раскрыла мошенническую схему в миграционной службе: фото

СБУ раскрыла мошенническую схему в миграционной службе: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
14.02.2020, 14:16

По данным СБУ, на Буковине правоохранители разоблачили трех человек систематичном получении взяток

Масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами Управления Госмиграционной службы в Черновицкой области блокировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, один из руководителей областного управления ГМС совместно с начальником райотдела учреждения наладили механизм вымогательства денег с жителей региона.

В СБУ уточнили, что они искусственно завышали стоимость услуг за оформление паспортов граждан Украины в виде ID-карты и биометрических паспортов для выезда за границу.

Фото: ssu.gov.ua

К противоправной деятельности должностные лица привлекли представителя местной фирмы в качестве посредника для получения взяток от граждан.

Правоохранители разоблачили трех человек, возможно причастных к схеме, в служебном кабинете одного из чиновников областного управления после получения суммы почти 40 000 грн.

Фото: ssu.gov.ua

По оперативной информации, указанную сумму чиновники районного подразделения ДМС "собрали" в течение недели.

Во время обысков по месту работы выявлены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В автомобиле одного из фигурантов обнаружили $5000 долларов США и 1500.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

  • 28 января в Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Нацполиции.
Еще по теме
Напишите нам
сбу взятки ID-карта миграционная схема биометрические паспорта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 