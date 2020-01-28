СБУ разоблачила на взятках начальника криминальной полиции: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник якобы требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это он обещал не вмешиваться в его хозяйственную деятельность.

По данным СБУ, сначала предприниматель передавал ему деньги лично, потом перечислял на банковскую карточку.

Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей". Во время обысков по месту службы полицейского изъяли банковскую карточку, на которую поступали суммы взяток, мобильные телефоны с доказательствами неправомерных действий должностного лица.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.