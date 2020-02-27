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СБУ разоблачила главного инженера при получении крупной взятки: фото

СБУ разоблачила главного инженера при получении крупной взятки: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
27.02.2020, 11:01

Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия

Служба безопасности Украины подозревает в получении взятки в сумме 118 000 грн главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска. Об этом сообщает пресс-служба ведомстсва.

По версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия.

сбу взятка

Сотрудники СБУ задержали чиновника (фото - ssu.gov.ua)

"Реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры. Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия после получения 118 000 грн", - отметили в пресс-службе.

гривны

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос о сообщении и чиновнику о подозрении.

  • 1 октября в Одесской области руководителей подразделений полиции и пограничников задержали за вымогательство денег с подчиненных.
Арина Толина
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сбу взятка ивано-франковск
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