СБУ задержала фейковых спецагентов, занимавшихся рэкетом: фото

Фото - пресс-служба СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, которая, по информации следствия, специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемые представлялись руководителями подразделений СБУ, следователями полиции и "ворами в законе".

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ установили, что задержанные якобы занимались разбоем и требовали от предпринимателя $300 000.

"В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой", - заявляют в спецслужбе.

Оперативники задокументировали передачу части суммы в виде $100 000 и задержали одного из вероятных участников ОПГ во время очередного "транша".