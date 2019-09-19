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СБУ задержала фейковых спецагентов, занимавшихся рэкетом: фото

СБУ задержала фейковых спецагентов, занимавшихся рэкетом: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
19.09.2019, 11:41

Как сообщают в Службе безопасности Украины, подозреваемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, которая, по информации следствия, специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Подозреваемые представлялись руководителями подразделений СБУ, следователями полиции и "ворами в законе". 

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ установили, что задержанные якобы занимались разбоем и требовали от предпринимателя $300 000. 

"В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой", - заявляют в спецслужбе. 

Оперативники задокументировали передачу части суммы в виде $100 000 и задержали одного из вероятных участников ОПГ во время очередного "транша".

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сбу опг рэкет воры в законе
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