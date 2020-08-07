СБУ задержала мужчину при попытке продажи боеприпасов в Харькове: фото

По данным СБУ, луганчанин готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконной торговле боеприпасами. Об этом сообщил в Facebook руководитель пресс-службы областного СБУ Владислав Абдула.

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Оперативники спецслужбы установили, что 50-летний житель Луганской области в августе этого года прибыл в Харьков, чтобы незаконно продать боевые гранаты Ф-1 и патроны к автомату Калашникова.

По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов.

"Сотрудники СБУ задержали луганчанина в Харькове возле отделения одного из операторов почтовой связи при попытке сбыта. У задержанного изъято десять боевых гранат Ф-1 и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47", - уточнили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и избрании ему меры пресечения.

СБУ задержала в Киеве организатора группировки, которая по данным следствия, занималась нелегальным сбытом военных средств поражения 31 июля

Арина Толина

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