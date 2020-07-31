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В Киеве задержали организатора международной банды торговцев оружием - СБУ

31.07.2020, 14:59
В Киеве задержали организатора международной банды торговцев оружием - СБУ - Фото
Фото: СБУ

Оружие переправляли в столицу почтовыми сервисами, отметили в СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве организатора группировки, которая по данным следствия, занималась нелегальным сбытом военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии СБУ, мужчина незаконно изготавливал "средства поражения для продажи". Подпольный цех работал в одном из регионов страны. Готовую продукцию  переправляли в столицу почтовыми сервисами.

Оружие мужчина продавал "через личные связи", в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины, отметили в ведомстве.

Во время обысков правоохранители обнаружили три пистолета-пулемета системы "SA-26" и девять магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружия и боеприпасов.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Наталия Софиенко
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