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Сдавал ВСУ, корректировал огонь. В Бахмуте задержан пособник оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 12:30
Сдавал ВСУ, корректировал огонь. В Бахмуте задержан пособник оккупантов - Фото
Источник: Донецкая обласная прокуратура

В Бахмуте (Донецкая область) поймали 36-летнего местного жителя, который сообщал врагу, куда попадали ракеты и где размещаются украинские военные, сообщили в Офисе генпрокурора.

Помогать оккупантам он согласился добровольно в мае 2022 года, свидетельствует следствие.

Онлайн он передавал российским военным, где расположены и куда едут ВСУ, снимал места дислокации личного состава Нацгвардии на территории города.

А на электронных картах помощник оккупантов указывал точные места, куда прилетали ракеты.

Сдавал ВСУ, корректировал огонь. В Бахмуте задержан пособник оккупантов

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Катерина Амеліна
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