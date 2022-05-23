Сдавал ВСУ, корректировал огонь. В Бахмуте задержан пособник оккупантов

В Бахмуте (Донецкая область) поймали 36-летнего местного жителя, который сообщал врагу, куда попадали ракеты и где размещаются украинские военные, сообщили в Офисе генпрокурора.

Помогать оккупантам он согласился добровольно в мае 2022 года, свидетельствует следствие.

Онлайн он передавал российским военным, где расположены и куда едут ВСУ, снимал места дислокации личного состава Нацгвардии на территории города.

А на электронных картах помощник оккупантов указывал точные места, куда прилетали ракеты.

17 мая россияне обстреляли жилой квартал Бахмута и объекты инфраструктуры. Вражеская ракета разрушила 5-этажный дом, ранен девятилетний ребенок.

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Катерина Амеліна

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