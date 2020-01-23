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Шахтеры перекрыли международную трассу под Львовом

Шахтеры перекрыли международную трассу под Львовом - Фото
Фото - Галина Терещук, Радио Свобода
23.01.2020, 14:47

Горняки не получили ни копейки зарплаты за ноябрь и декабрь

Около 50 шахтеров госпредприятия Львовуголь перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская. Об этом сообщает Радио Свобода.

Митингующие пропускают транспорт раз в 10 минут, требуют выплатить задолженности по зарплате. Также они заявляют о бессрочной голодовке, которая продлится, пока им не ответит премьер-министр Алексей Гончарук.

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"За время голодовки предприятие получило 20 млн гривень и еще раньше 10 млн. Но часть пошла на выплату зарплаты и на погашение долгов. За ноябрь и декабрь ничего не получили", - говорит глава Независимого профсоюза шахты "Лесная" Мирослава Кафтан.

  • Ранее Гончарук заявлял, что Госказначейство перечислило на заработные платы шахтерам 322,6 млн грн.

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