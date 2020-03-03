Шестой год войны. Что увидели наблюдатели ОБСЕ в Донецке

Донецк (фото - LIGA.net)

Во временно оккупированном Донецке наблюдатели ОБСЕ 29 февраля видели несколько взрывоопасных остатков боеприпасов, которые, по оценке, были частями реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (типа Град). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ОБСЕ.

Они определили, что фрагменты лежали уже давно без ограждения вдоль Киевского проспекта в северной части Киевского района Донецка.

Миссия посетила больницу в Донецке, где встретились с мужчиной в возрасте 60–69 лет, у которого были повязки на правом предплечье и царапины на левой руке и нижней части живота.

По его словам, утром 27 февраля, когда он находился во дворе своего дома на улице Коминтерна, подобрал металлический фрагмент, который затем взорвался в его руке. Медработники в больнице сообщили ОБСЕ, что мужчину 27 февраля к ним доставили с тяжелыми ранениями руки в результате взрыва.

Мужчина рассказал наблюдателям, что за день до происшествия рядом со своим домом он видел предметы, похожие на тот, который он подобрал.

оевики террористической организации ДНР во временно оккупированном Донецке с аргументацией "для нужд мобилизации" у местных жителей принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур". 2 марта сообщалось , что б