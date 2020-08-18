Сжигала мусор и сгорела сама. Во Львове женщина не смогла погасить тлеющую одежду

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, полиция открыла уголовное дело

Вчера во Львове 68-летняя работница детского сада сжигала мусор и во время этого сожгла и сама себя. Пока что это предварительная версия, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По версии следствия, женщина начала сжигать мусор, на ней загорелась одежда, погасить которую она не смогла и в результате от полученных ожогов скончалась.

Вместе с тем, правоохранители не исключают и уголовную версию происшествия. Сейчас следователи открыли дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности). Максимальное наказание по этой статье - до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: Одесситка сожгла свою евробляху и обратилась к Зеленскому - видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.