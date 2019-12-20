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Одесситка сожгла свою евробляху и обратилась к Зеленскому: видео

Одесситка сожгла свою евробляху и обратилась к Зеленскому: видео - Фото
Фото: Думская
20.12.2019, 16:16

Она требует от президента решить вопрос с растаможкой

Возле пункта пропуска Кучурган участница движения Авто Евро Сила в знак протеста подожгла свой нерастаможенный автомобиль на европейских номерах и записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Думская.

В нем женщина требует от Зеленского решить вопрос с растаможкой, а не просто откладывать штрафы в размере 170 000 гривен. "Вы вынудили нас вот так с ними поступить. Вы не дали нам растаможки доступной, которую вы нам всем обещали", - обвиняет она президента.

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