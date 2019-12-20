Одесситка сожгла свою евробляху и обратилась к Зеленскому: видео

Возле пункта пропуска Кучурган участница движения Авто Евро Сила в знак протеста подожгла свой нерастаможенный автомобиль на европейских номерах и записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Думская.

В нем женщина требует от Зеленского решить вопрос с растаможкой, а не просто откладывать штрафы в размере 170 000 гривен. "Вы вынудили нас вот так с ними поступить. Вы не дали нам растаможки доступной, которую вы нам всем обещали", - обвиняет она президента.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2288, которым предлагается продлить льготный период для растаможивания авто на еврономерах до 31 декабря 2019 года.

В ноябре Государственная таможенная служба запустила калькулятор таможенных платежей за растаможивания "евроблях".

Читайте также: В полиции рассказали, как штрафуют владельцев евроблях