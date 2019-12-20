Сколько обещаний выполнили мэры в 2019: инфографика Слово и дело

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Аналитический портал Слово и дело составил рейтинг исполнения обещаний мэрами украинских областных центров за 2019 год.

Наибольшее количество обещаний выполнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – у него их 34. На втором месте – глава Винницы Сергей Моргунов (29 обещаний). Мэр Киева Виталий Кличко разделил третье место со своим хмельницким коллегой Александром Симчишиным – они выполнили по 24 обещания каждый.

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Мэр Днепра Борис Филатов (8 обещаний) и глава Одессы Геннадий Труханов (5 обещаний) – во второй половине рейтинга.

Мэр Харькова Геннадий Кернес – на предпоследнем месте. У него всего одно выполненное обещание. Замкнул же антирейтинг мэр Херсона Владимир Николаенко. Он не выполнил ничего из обещанного.

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Справка. Портал определяет обещание как публичное заявление, в соответствии с которым лицо должно сделать что-то или не делать чего-то. Фиксируются только те обещания, которые содержат конкретику и моугт быть верифицированы. Более подробно методология аналитики описана здесь.

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