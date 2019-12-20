Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сколько обещаний выполнили мэры в 2019: инфографика Слово и дело

Сколько обещаний выполнили мэры в 2019: инфографика Слово и дело - Фото
Depositphotos_30670377_s-2019
20.12.2019, 14:59

Согласно рейтингу портала Слово и дело, ни одного обещания не выполнил мэр Херсона

Аналитический портал Слово и дело составил рейтинг исполнения обещаний мэрами украинских областных центров за 2019 год.

Наибольшее количество обещаний выполнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – у него их 34. На втором месте – глава Винницы Сергей Моргунов (29 обещаний). Мэр Киева Виталий Кличко разделил третье место со своим хмельницким коллегой Александром Симчишиным – они выполнили по 24 обещания каждый.

Читайте также: В центре Харькова открыли "Звездное небо" за 18 млн грн - видео

Мэр Днепра Борис Филатов (8 обещаний) и глава Одессы Геннадий Труханов (5 обещаний) – во второй половине рейтинга.

Мэр Харькова Геннадий Кернес – на предпоследнем месте. У него всего одно выполненное обещание. Замкнул же антирейтинг мэр Херсона Владимир Николаенко. Он не выполнил ничего из обещанного.

Нажмите на инфографику, чтобы увеличить

Справка. Портал определяет обещание как публичное заявление, в соответствии с которым лицо должно сделать что-то или не делать чего-то. Фиксируются только те обещания, которые содержат конкретику и моугт быть верифицированы. Более подробно методология аналитики описана здесь.

Читайте также: Труханов не пришел в суд. Говорит - "на операции"

Напишите нам
геннадий труханов виталий кличко мэр борис филатов геннадий кернес владимир николаенко обещание Сергей Моргунов александр симчишин виталий марцинкив
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 