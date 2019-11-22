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Труханов не пришел в суд. Говорит - "на операции"

Труханов не пришел в суд. Говорит - "на операции" - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
22.11.2019, 14:47

22 ноября должно было состояться заседание Высшего антикоррупционного суда по делу мэра Одессы

22 ноября заседание Высшего антикоррупционного суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова не состоялось из-за того, что его экстренно госпитализировали и прооперировали. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Одесского горсовета и подтвердила пресс-секретарь Наталья Мальцева. 

"Вчера была экстренная госпитализация. Врачи приняли решение об операции. Операцию провели. Сейчас состояние мэра стабильное и он находится в больнице", - заявила она. 

"Никакой другой информации у меня нет", - подытожила Мальцева

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 22 ноября заседание Высшего антикоррупционного суда по делу одесского городского головы не состоялось из-за неявки Труханова. Заседание перенесли на 9 декабря. 

  • 11 марта САП объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.
  • НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн гривень из городского бюджета. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.
  • 17 октября дело мэра Одессы передали в Антикорсуд.
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геннадий труханов сап операция
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