Труханов не пришел в суд. Говорит - "на операции"

Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)

22 ноября заседание Высшего антикоррупционного суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова не состоялось из-за того, что его экстренно госпитализировали и прооперировали. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Одесского горсовета и подтвердила пресс-секретарь Наталья Мальцева.

"Вчера была экстренная госпитализация. Врачи приняли решение об операции. Операцию провели. Сейчас состояние мэра стабильное и он находится в больнице", - заявила она.

"Никакой другой информации у меня нет", - подытожила Мальцева

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 22 ноября заседание Высшего антикоррупционного суда по делу одесского городского головы не состоялось из-за неявки Труханова. Заседание перенесли на 9 декабря.