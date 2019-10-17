Дело мэра Одессы Труханова передали в Антикорсуд

Дело о внесении заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы мэром Одессы Геннадием Трухановым будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы Ольга Галина, передает Думская.
Сначало соответствующее обвинительное заключение поступило в одесский Приморский райсуд.
"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", - сказала спикер суда.
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