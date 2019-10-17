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Дело мэра Одессы Труханова передали в Антикорсуд

Дело мэра Одессы Труханова передали в Антикорсуд - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 23:58

Речь идет о деле о внесении заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы

Дело о внесении заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы мэром Одессы Геннадием Трухановым будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы Ольга Галина, передает Думская.

Сначало соответствующее обвинительное заключение поступило в одесский Приморский райсуд.

"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", - сказала спикер суда. 

  • 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.
  • Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.
  • 9 июля Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

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