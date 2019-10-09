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Переселенцы объяснили, на чем экономят - исследование

Переселенцы объяснили, на чем экономят - исследование - Фото
Фото: pixabay.com
09.10.2019, 15:37

По данным опроса, для 41% переселенцев важным вопросом является отсутствие собственного жилья

43% опрошенных переселенцев оценили свою финансовую ситуацию как "средств хватает только на питание", а 10% респондентов вынуждены экономить даже на еде. Об этом говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

11% отметили, что средств им хватает на базовые и другие нужды, а также есть сбережения, а 1% не ответили на вопрос.

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Согласно исследованию, средний доход на члена домохозяйства переселенцев в месяц составляет 3039 грн (в июне 2018 года – 2090 грн).

По состоянию на июнь 2019 года доля занятых переселенцев составляет 46%.

Главными проблемами в поиске работы переселенцы называют: нехватку возможностей трудоустройства и низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям.

Острым вопросом для переселенцев является отсутствие собственного жилья, о чем сообщили 41% респондентов.

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Фото: ukraine.iom.int

Чаще эту проблему называли трудоустроенные переселенцы в возрасте 18-59 лет и те, кто проживает в крупных городах. Оплата коммунальных услуг и условия проживания были вторым и третьим по частоте упоминания проблемным вопросом, его называли 10% и 8% переселенцев соответственно.

Большинство переселенцев продолжают жить в арендованном жилье, квартирах - 49%, 10% - в домах, и 5% - в арендованных комнатах.

Только 12% живут в собственном жилье, 4% - общежитиях.

Мониторинг проводился в апреле-июне во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. 4073 переселенцев опросили телефонным интервьюированием, 2401 - личного интервью. В мае методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

  • Ранее сообщалось, что 36% переселенцев заявили, что не собираются возвращаться назад домой, в Донбасс, даже после окончания гибридной войны.

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