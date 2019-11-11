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Смерть подростка в Прилуках: появились новые детали

Смерть подростка в Прилуках: появились новые детали - Фото
Денис Чаленко (фото -скриншот видео)
11.11.2019, 06:55

Делом теперь занимается столичное Главное следственное управление Нацполиции

Родители погибшего 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук показали следы от побоев на теле сына, которые могут свидетельствовать об убийстве. Об этом говорится в материале ТСН.Тиждень.

Родители возили тело своего покойного сына на экспертизу в Киев. Тело мальчика побывало на двух судебно-медицинских экспертизах, его похоронили через неделю после экспертизы без некоторых фрагментов костей, "которые почему-то вместо того, чтобы оказаться у столичных экспертов - куда-то исчезли".

"Я знаю его как облупленного: он не курил, не употреблял наркотиков, не пил – занимался спортом", - отметил ученик той же школы Илья Горленко.

Денис посещал секцию бокса, так думали родители. Оказалось, что он занимался спортом, но в формате уличных тренировок.

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"Мы нашли вероятное место, где со слов людей могли происходить эти так называемые бои или стычки. Есть основания считать, что там что-то происходит", - объяснял отстраненный руководитель Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык.

С помощью родителей, адвоката и журналистов, хронология действий подростка пока такая: в 17:20 - Денис выходит из дома на тренировку. Адрес – куда направляется – неизвестен. Известно, что по дороге с 17:23 до 17:50 – он разговаривает по телефону.

Общается с четырьмя абонентами. Среди них – одна девушка и три парня. Друзья, знакомые, сверстники. Именно они слышали Дениса еще живого. Дальше – его телефон замолкает, он не попал в объектив ни одной уличной камеры.

Нашли Дениса возле железнодорожных путей. Поезд из Прилук на Гребенки отправляется в 21:32. В 21:34 он примерно на этом месте. Мать говорит, что связь с сыном прервалась в 19:30 – 19:40. По данным издания, время смерти – до сих пор не обнародовали.

До этого поезда, который по версии полиции сбивает ребенка, поскольку правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта" - проходит еще один поезд – в 18:32.

"Но железнодорожники утверждают, что если бы ребенок был бы в это время где-то рядом - стоял, шел, сидел, лежал – они бы заметили", - отмечается в сообщении. Поэтому в это время на путях Дениса точно не было.

Его нашли мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 минут между рельсами, то есть на шпалах.

Как сообщили машинист и помощник этого поезда, они не сбивали этого ребенка. Ребенок лежал непосредственно между этими рельсами. "И вот именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на ребенке, свидетельствуют об отсутствии ДТП", - уточнил адвокат Владимир Билык.

Машинист с 35-летним опытом, который работает в Прилуках, подтверждает слова адвоката: "Я сбивал: сидел на рельсах мальчик, отлетел метров на 25, на 30 от рельсов... Второй шел на таран, как Гастелло – лоб в лоб – ну, того переломило полностью всего. Первое, что лицо было бы разбито на куски, и у него бы переломы были бы: и руки, и ноги, и позвоночник. Оторвало бы ему все".

Отец был на месте в 22:30 и то, что он говорит, подтверждают фельдшеры скорой, которые прибыли на место.

"Со слов отца, который сразу, как было найдено тело, говорил с машинистом, и сам на собственные руки пробовал, ну, тело – это его ребенок, тело было уже окоченевшее и холодное. Это означает, что минимум два часа до того, как тело было уже мертвым", - отметила юрист-криминолог Анна Маляр.

Делом теперь занимается столичное Главное следственное управление Нацполиции.

Родителей признали потерпевшими на третьи сутки – только после того, как прилучане устроили акцию протеста под участком полиции.

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смерть прилуки Денис Чаленко
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