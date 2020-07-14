Сорочинскую ярмарку впервые отменили. Все из-за коронавируса

Организаторы подчеркивают, что не позволят навредить имиджу мероприятия

Национальная Сорочинская ярмарка, которая ежегодно проходит в с. Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 году не состоится. Об этом информируют организаторы ярмарки.

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"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов касательно Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - указывается в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что не позволят "отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий в Новых Санжарах, навредить имиджу мероприятия с многовековой историей".

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас", - заявили организаторы.

20 февраля эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными.

пытались не допустить проезда автобусов Впоследствии в Новых Санжарах между полицией и местными жителями произошла стычка. В результате которой полиция задержала 24 человека и открыла два уголовных производства.

Наталия Софиенко

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